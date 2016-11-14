Tolgay Arslan milli oluyor

Beşiktaş’ın yıldızı Tolgay Arslan için artık Milli Takım kapısı aralanmaya başladı.



Ümit Milli Takım seviyesinde oynarken önce Türkiye sonra Almanya’yı tercih eden ve bu nedenle istese de tekrar Ay-Yıldızlı formayı giyemeyen siyah-beyazlı futbolcuya Almanya’dan iyi haberler geldi.



fanatik'in haberine göre; Tolgay Arslan’ın Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw’den, “FIFA’da gerekli tüm kolaylığı sağlarız” mesajını aldığı ve hukukçuların düğmeye bastığı öğrenildi.



Mart ayında oynanacak milli maçlara kadar sorunların çözülmesi halinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in başarılı oyuncuyu kadroya almasına kesin gözüyle bakılıyor.



Deneyimli hoca, Tolgay Arslan için, “Çok beğendiğim bir oyuncu. Onu aramızda görmek isterim. Hukuki işlemlerin çözülmesini bekleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.