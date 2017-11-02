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Spor

Tolgay Arslan: İstediğimiz sonuç değil ama çok kötü de değil

"İstediğimiz bir sonuç değil ama çok kötü de değil"

02 Kasım 2017 01:09

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Monaco ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldığı maçı Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, "İstediğimiz sonuç değil ama çok kötü de değil" sözleriyle yorumladı.

Monaco karşısında deplasmanda olduğu gibi yine ilk 11'de başlayan ve son dönemde ilk 11'de daha fazla forma şansı bulmasını değerlendiren Tolgay, "Yavaş yavaş yüzde 100'üme gitmeye çalışıyorum. Bir oyuncu sürekli oynadıkça özgüveni artıyor" diye konuştu.

Tolgay Arslan'ın Monaco maçı sonrası açıklaması şöyle:

"İkinci yarı toparladık. 1 puan bizim için istediğimiz sonuç değil ama çok kötü de değil. Leipzig de kazanırsa 2. turu garantiliyoruz.

Sonuçta hocanın kararı kadro tercihleri. İlk maçlarda 2-3 kere 11 çıkmıştım. Bir oyuncu sürekli oynarsa özgüven topluyor. Yavaş yavaş yüzde 100'üme gitmeye çalışıyorum."

"Bugünkü maçta bir darbe aldım. Pek yürüyemiyorum. Ağrı artmasaydı oyunda kalacaktım ama artmaya başladı. Akşam MR çekilecek. İnşallah pazar gününe yetişeceğim.

Lige de odaklanmamız lazım. Sonuçta lig bizi buraya getirdi. Bir seri yakalamamız lazım. İzmir'de çok zor bir deplasman bizi bekliyor. Bugün de gösterdik ki beraber oynarsak tek rakibimiz kendimiz oluruz.

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