Tolgay Arslan: Gösterdiğimiz mücadele takımda her şeyin iyi olduğunu gösterdi

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynadığı 3'üncü karşılaşmada Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenerek yoluna 3'te 3 yaparak devam eden Beşiktaş'ta ilk 11 başlayan Tolgay Arslan, "Golü yedikten sonra gösterdiğimiz mücadele ve karakter, bu takımın içerisinde her şeyin iyi olduğunu gösterdi" diye konuştu.

Takımda işlerin kötü gittiği yönündeki haberlere sahadaki oyunla cevap verdiklerini söyleyen Tolgay, performansının kötü olmadığını ancak daha iyisi olmasını gerektiğini belirterek kendi oyununu beğenmediğini dile getirdi.

Tolgay Arslan, maç sonu şunları kaydetti:

"Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. İyi oynadık. Kontrollü oynamaya çalıştık. Çok pozisyona girdik. İlk pozisyonlarda Falcao golü buldu ama sonradan gösterdiğimiz mücadele, karakter bu takımın içerisinde her şeyin iyi olduğunu gösterdi ve 3'te 3 yaptık.

Hepimiz çok mutluyuz. Kendimize güveniyorduk buraya gelmeden. Son maç iyi geçmedi ama biz de eski futbolumuzu oynamak istedik. Özgüvenli ve hırslı oynamak istedik. Mücadele aradık bulduk ve kazanmaya çalıştık. 3 puanı da hak ettik.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 11 oynadım bu sezon. Zor bir maçtı. Baskılı bir takıma karşı oynadık. Performansımı çok beğenmedim, kötü de oynamadım, normal bir maç çıkardım. Daha iyisi olması gerekiyor. Takım kazandığı için mutluyum ama benim performansımdan çok mutlu değilim."