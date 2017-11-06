Tolgay Arslan: Ben görev adamıyım; takım için savaşırım

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Tolgay Arslan, performansını "Ben bir görev adamıyım. Takım için savaşırım. Elimden geleni yaparım" sözleriyle açıkladı.

Siyah-beyazlı takımda son maçlarda sıkça ilk 11'de forma giymeye başlayan Tolgay, oynama sıklığı arttıkça performansının da arttığına vurgu yaptı.

Tolgay Arslan'ın maç sonu açıklaması şöyle:

"Göztepe iyi başladı ilk 15 dakika. Baskılı başladılar. İlk 15-20 dakika pek iyi değildik, oyunumuzu yüzde 100 oynayamadık. Golden sonra daha iyi oynadık.

3 puanı hak ettik. Çok pozisyona gittik. Göztepe de iyi oynadı, onları da tebrik ediyorum. Güçlü bir takım. Burası zor bir deplasman. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum, taraftara da bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Güzel bir sonuçla milli maç arasına giriyoruz."

"Ben görev adamıyım"

"Sezon başlamadan önce bir maç oynuyordum, iki maç oynamıyordum. Hocanın kararı. Saygı duyuyorum. Bir oyuncu sürekli oynarsa yüzde 100'üne yaklaşıyor. Bu şans için hocama da tabii ki teşekkür ediyorum.

Ben bir görev adamıyım burada. Takım için savaşırım. Elimden geleni yaparım. Öndeki arkadaşlarım için topları kazanırım, topları oynarım. Onlar ön plana çıksın; beni çok konuşmaya gerek yok."