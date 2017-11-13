Tolgay Arslan: Almanya’daki gençler Milli Takım’ı düşünmüyor

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan BJK TV'ye yaptığı açıklamada Almanya'da büyüdüğünü oradaki gençlerin Milli Takım'ı düşünmediğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi’nde artık tanınan bir takım olduklarını söyleyen Tolgay, ‘’ Geçen sene tecrübesizlik dezavantajdı bu sene daha tecrübeliyiz’’ dedi.

Tolgay’ın BJK TV’ye yaptığı açıklama şöyle:

‘’Hayalimdeki gol, Şampiyonlar Ligi finalinde 25 metreden uzaktan doksana giden bir gol atma hayalim var. İnşallah gerçekleştiririm. Almanya’da büyüdüm, pek Türkiye’yi tanımıyordum. Yılda bir kez gelmekle olmuyor. O yüzden Almanya’daki genç oyuncular milli takımı düşünmüyor. Ben ülkemi tanıdım milli takım içinde bekliyorum. Takım olarak birbirimizi tanıyoruz. Abi, kardeş gibi aileden biri gibi birbirimizi gördüğümüz için daha bir mücadele ediyor, yardımlaşıyoruz.”

‘’Bu sene daha tecrübeliyiz’’

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde artık tanınan bir takım oldu. Stadıyla, taraftarıyla Beşiktaş artık bilinen takımlar arasında. Belli bir seviyeye geldik, daha yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde turu geçersek iyi bir rakip gelecek. Geçen sene son maça kadar devam ettik. O maçtan sonra seneye daha iyi olacağız demiştim. Çünkü bende dahil ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular vardı. Geçen sene tecrübesizlik dezavantajdı bu sene daha tecrübeliyiz.

‘’Rakiplerin bizi yenmesi zor’’

Takım olarak iyi bir takımız. Rakiplerimiz bize karşı daha çok konsantre oluyorlar. Hırslı oynuyorlar. Biz kendi futbolumuzu oynayıp yüzde yüzümüzü takıma verebilirsek daha başarılı olabiliriz. Rakiplerin bizi yenmesi zor. Geçen seneye göre daha iyi oynamalıyız.

'’Hakemlere sahip çıkmamız gerek’’

Türkiye’de hakemlerin işi zor. En ufak bir pozisyonda hakemlere gidiyoruz. Hakemlere sahip çıkmamız gerek. Onlar da hata yapabilir. Şampiyonlar Ligi'nde hakemler daha çok oyunu oynatmaya çalışıyorlar, o zaman daha zevkli ve kaliteli oyun oluyor. Şampiyonlar Ligi başka bir lig. Ülkemizi temsil ediyoruz. Yurt dışı liglerinde hakemler hata yaptıklarında özür dileyip ben öyle gördüm diyor. Maç içinde adrenalinle sert tepkiler veriyoruz ama hakemlere sahip çıkmalıyız.

‘’Futbola artık başka bakıyorum’’

İlk geldiğim dönem bir süre uyum sorunu yaşadım. Bir de ciddi bir sakatlık geçirip uzak kaldım takımdan. Geçen sene iyi toparlandım en sevdiğim mevkide Oğuzhan’la yan yana oynadım. Geçen sezon özellikle son haftalarda iyi maçlar çıkardım. Oynadığım mevkide çıktığım maçlarda kendimi iyi hissediyorum, takıma elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Geldiğimde kampın son günü sakatlanıp 6-7 ay uzak kalmıştım. Bu da güçlendiriyor insanı. Futbola artık başka bakıyorum, futbol en sevdiğim oyun. İki çocuğum var, ailem var onlar her şeyden önce geliyor.