UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nu lider olarak tamamlamayı garantileyen Beşiktaş\'ta Tolgay Arslan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Tur atlamayı hak ettiklerini söyleyen deneyimli oyuncu, \"Taraftarımızın desteği ile bunu başardık. Bizi her zaman desteklediler. Bugün pek iyi oynamadık, ama desteği hiç bırakmadılar. Biz de mücadeleyi hiç bırakmadık\" dedi.

Maça iyi bir giriş yaptığını söyleyen Tolgay, \"Maçın ilk bölümünde iyi oynayamadık. Sert ve agresif olmak istedim. Beni biliyorsunuz, maç içinde soğukkanlı olmak istedim. Baskı olsun, olmasın, topu hep isterim. Yarım saat sonra, takım arkadaşlarıma da kızdım, sakin oynayın diye\" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş ile sözleşmesini uzattığını açıklayan Tolgay Arslan, \'\'Beşiktaş ile sözleşmemi 5 yıl uzattım. Burada ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor\'\' ifadelerini kullandı.

Son 16 turunda Real Madrid ile eşleşmek istediğini söyleyen Tolgay, \"Onlar da bu atmosferi görsün\'\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tolgay Arslan\'ın açıklamaları

HABER: Sercan SAPANATAN - KAMERA: Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)