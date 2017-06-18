Tolgay 2020'ye kadar "Kartal"

Beşiktaş yönetimi, uzun süredir görüşme halinde olduğu 26 yaşındaki Tolgay Ali Arslan'ın 2018’de bitecek mukavelesini 2020’ye kadar uzattı.



Skorer'in haberine göre; şampiyonluğun ardından Beşiktaş’ta kalmak istediğini dile getiren Tolgay Arslan’ın iki yıllık yeni sözleşmeye imza attığı aktarıldı. Teknik direktör Şenol Güneş’in birçok kulübün transfer listesine giren yıldız futbolcunun takımda kalmasını istediği ve bu konuda ısrarcı davrandığı ifade edildi.

Tolgay Arslan'ın Liverpool'a attığı müthiş gol

Beşiktaş'ın 2 sezon önce Hamburg'dan 400 bin Euro'ya transfer ettiği Tolgay Arslan, siyah-beyazlı formayla çıktığı 73 maçta 2 gol ve 9 asiste imza atarak piyasa değerini 6 milyon Euro'ya yükseltti.

