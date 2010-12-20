-TOLGA ÖZKALFA DA FIFA KOKARTI ALDI İSTANBUL (A.A) - 20.12.2010 - Futbol Federasyonu, 2011 yılında FIFA kokartı takacak hakemlerin listesini açıkladı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, hali hazırda FIFA kokartı takan Spor Toto Süper Lig hakemlerinden Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Bülent Yıldırım ve Yunus Yıldırım FIFA listesinde olmaya devam edecek. Bununla birlikte Tolga Özkalfa da ilk kez FIFA kokartı takmaya hak kazandı. FIFA kokartı takacak yardımcı hakemler ise Baki Tuncay Akkın, Bahattin Duran, M. Emre Eyisoy, Serkan Gencerler, Serkan Ok, Tarık Ongun, Cem Satman, Erdinç Sezertam ve Aleks Taşçıoğlu oldu. Ayrıca Orkun Aktaş bu yıl ilk kez FIFA kokartı takacak. Bayan hakemlerden Tuğba Tosun Ayer, Dilan Deniz Gökçek ve Kadriye Gökçek, yardımcı hakemlerden de Seçim Demirel, Belgin Kumru, Sevcan Sungur ve Sibel Yamaç, FIFA kokartı takacak. Geçen yıl ilk kez FIFA kokartı takmaya hak kazanan futsal hakemleri Kamil Çetin ve Ozan Soykan bu yıl da FIFA kokartı ile uluslararası futsal müsabakalarında görev alacak. FIFA kokartlı olan Serdar Akçer ve Arda Ergene de plaj futbolu hakemi olarak FIFA listesinde yer almaya devam edecek.