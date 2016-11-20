Tolgahan Acar: Top toplayıcı bana küfür etti

Sivasspor'un kalecisi Tolgahan Acar, TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmandaki Ümraniyespor maçı esnasında tartıştığı top toplayıcının kendisine birkaç kez küfür ettiğini iddia etti.



Karşılaşmanın ikinci yarısında, kale arkasında bulunan top toplayıcı ile tartışan kaleci Tolgahan, maç sırasında top toplayıcıyı topu erken atması konusunda uyardığını belirtti.

Çocuğun kendisine "Atıyoruz ya" diye karşılık verdiğini aktaran Tolgahan, "Ben de ona, 'Nasıl konuşuyorsun? Düzgün konuş' dedim. Sonra bana bir şeyler daha söyledi. Ben de, 'Gevezelik etme. Akılı ol, terbiyesizlik yapma' dedim." diye konuştu.

"5. golden sonra iki-üç kez küfür etti"

Tolgahan, bu diyalogdan 5 dakika sonra golü yediklerini ve top toplayıcının kendisine iki üç kez küfür ettiğini ileri sürdü.

Küfrün ardından kontrolünü kaybettiğini anlatan Tolgahan, orada bulunan ve kendisini sakinleştirmeye çalışan gazetecinin her şeyi duyduğunu ve kendisine hak verdiğini ifade etti.

Tolgahan, "Futbolda küfür var. Biz ona yıllardır alışığız. Ama benim bir iki metre arkamdan küfredecekler, yok böyle bir şey, sonuçta ben de insanım." ifadelerini kullandı.