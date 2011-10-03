-Tolga Zengin'in yerine Hakan Arıkan alındı İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - Almanya ve Azerbaycan ile oynayacağı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri için İstanbul'da kampa giren A Milli Takım'da kaleci Tolga Zengin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Eskişehirspor ile Trabzonspor arasında dün oynanan Spor Toto Süper Lig maçının ardından milli takım ve Trabzonspor sağlık heyetlerinin yaptığı görüşme sonrasında, Tolga'nın sol dizindeki sakatlığının karşılaşmalarda yer almasına izin vermeyecek düzeyde olduğunun anlaşıldığı bildirildi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bu gelişme üzerine, A Milli Takım teknik heyetinin oyuncunun aday kadrodan çıkarılmasına karar verdiği, Tolga'nın durumunun Trabzon'da yapılacak ileri tetkiklerden sonra netlik kazanacağı kaydedildi. Bu arada Tolga Zengin'in yerine aday kadroya Mersin İdman Yurdu kalecisi Hakan Arıkan davet edildi.