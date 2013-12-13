Tolga Zengin'in annesi Melek Zengin öldü

Kanser tedavisi için İstanbul'a yerleşen Beşiktaş'lı Tolga Zengin'in annesi Melek Zengin vefat etti.

Uzun süre Trabzon ve İstanbul’daki hastanelerde kanser tedavisi gören başarılı kalecinin annesi Melek Zengin’in tedavisine bir süredir de Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde devam ediliyordu. Onkoloji servisindeki yatan anne Zengin’in hayatını kaybettiği bildirildi.



Tecrübeli kalecinin daha önce forma giydiği Trabzonspor Kulübü de acı haber üzerine bir açıklama yaptı. Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, “Eski Kaptanımız Tolga Zengin’in annesi Melek Zengin’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Melek Zengin’e Yüce Allah’tan rahmet, başta Tolga Zengin olmak üzere, tüm kederli ailesine başsağlığı dileriz.” denildi.