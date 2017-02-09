Tolga Zengin yine bagajdan çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, otobüsle Karabük'e giderken Bolu'da yemek molası verdi. Kaleci Tolga Zengin, yine otobüsün bagaj kısmındaki yataklı bölümden çıktı.

TEM yolunun Bolu Kalıcı Konutlar mevkisinde bulunan restoranın önünde bir grup taraftar tarafından karşılanan futbolcular, yemek için içeriye girdi.

Kaleci Tolga Zengin, takım arkadaşları otobüsten indikten sonra otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmındaki yataklı bölümden çıktı.

Tolga Zengin ayakkabılarını giyerken kafilede bulunan kulüp görevlileri önünde yan yana durarak basın mensuplarının görüntü almasını önlemeye çalıştı.

Tolga Zengin, geçen 20 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile oynayacağı karşılaşma için Bolu'ya gelirken yine otobüsün bagaj kısmındaki yataklı bölümde seyahat etmişti.