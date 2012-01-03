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Spor

Tolga Zengin, İspanyol manşetlerinde!

Trabzonspor'un kaptanı Tolga Zengin İspanya'da manşetlere çıktı.

03 Ocak 2012 02:00


T24 - Trabzonspor'un kaptanı Tolga Zengin İspanya'da manşetlere çıktı. Avrupa Ligi'nde Atletic Bilbao maçında tribünlerden atılan ekmeği öpüpü başına koymasını manşetlere taşıdı.

Tolga Zengin, İspanyol manşetlerinde!

ntvmsnbc'nin haberine göre; 18 Ağustos'ta İspanya'da Atletic Bilbao ile oynanan maçta kritik kurtalışlarının yanında rakip taraftarların tribünrden atılan yabancı maddelerine maruz kalmıştı. Mücadelenin son dakikalarında ise Bilbao taraftarları, Trabzonspor'un kaptanı Tolga Zengin´e ekmek fırlatmıştı.

Ekmeği kalesinin önünde gördüğün de çok şaşırdığını söyleyen Tolga, "Somali´de insanlar ekmek bulamayıp açlıktan ölürken, Bilbao taraftarlarının bana ekmek atmasını hayretle karşıladım" açıklamasında bulunmuştu.

Tolga'nın ekmeği öpüp saha kenarına koymasını 3 ay sonra İspanyol medyasında günün konusu yaparak manşetlerine taşıdı. Tolga Zengin'in ekmeği öpüp başına koyduğu an yılın fotoğrafı seçildi.


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