Tolga Zengin: İlk değil, ikinci şampiyonluğum

Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazandığı Osmanlıspor maçının ardından kaleci Tolga Zengin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve Trabzonspor ile 2010/11 sezonunda da şampiyonluk kazandığını söyledi.



Bir basın mensubunun "İlk şampiyonluğunu kazandın. Ne düşünüyorsun?" sorusuna cevap veren Tolga, "İlk şampiyonluğum değil, ikinci şampiyonluğum. Size göre ilk olabilir. Bu arada bütün Trabzonspor taraftarlarına da selam olsun" ifadelerini kullandı.



Takımdaki geleceği ile ilgili görüşleri sorulan Tolga, "Çok farklı yansımalar oldu. Öndeyken, dezavantajlı gibi gösterildiğimiz noktalar oldu, ama Allah'a şükür cevabımızı verdik. Her şeyin anlam kazanması için burada kazanmamız gerekiyordu. Bu takımın bir parçası olmak çok keyifli, arkadaşlarımızla birlikte olmak inanılmaz keyifli. Çok güzel insanlar tanıdım. Çok güzel çocuklar hepsi. Benim kulübümle imza atmama gerek yok. Oturur, konuşuruz, çok problem değil" dedi.