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Spor

Tolga Zengin, Barçalı Messi'yi 4'e katladı...

La Gazzetta dello Sport ve Marca’nın "Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki en iyi oyuncu" anketinde 10 bin 966 oy alan Trabzonspor kalecisi Tolga Zengin, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'ye f

17 Eylül 2011 03:00

T24 - La Gazzetta dello Sport ve Marca’nın "Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki en iyi oyuncu" anketinde 10 bin 966 oy alan Trabzonspor kalecisi Tolga Zengin, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'ye fark attı.


Şampiyonlar Ligi’nin ilk hafta maçlarından sonra düzenlenen “En İyi Oyuncu” anketinde Trabzonspor’un kalecisi Tolga, ikinci sıradaki Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi’yi dörde katlayarak zirvede yer aldı.


İtalyan La Gazetta dello Sport ve İspanyol Marca gazetelerinin ortaklaşa düzenlediği ankette Tolga’ya ilk 3 gün 10 bin 966 oy gelirken, Messi 2 bin 779 oyda kaldı. Napoli’nin Uruguaylı oyuncusu Cavani 2 bin 270, Barcelona’ya 24. saniyede gol atan Milan’ın Brezilyalısı Pato 2 bin 94, Manchester United’lı Giggs ise 780 oya ulaşabildi.


İtalyanları büyüledi İtalyanlar, Tolga’nın Inter karşısındaki 3 mucize kurtarışıyla Trabzonspor’un galibiyetinde büyük rol oynadığını kabul ederek, başarılı kaleciye oy yağdırdılar. Bu arada Tolga’nın kurtarışları, Inter’in kanalında da sık sık ekrana getirildi.

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