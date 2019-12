-TOLGA ZENGİN ADETA YENİDEN DOĞDU TRABZON (A.A) - 02.05.2011 - Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak'ın sakatlanmasının ardından bordo-mavili takımın kalesini devralan ve 6 lig maçında kalesinde sadece 1 gol gören Tolga Zengin, zor bir dönemde kaleyi devraldığını, ancak bunu gözünde büyütmeden görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi. Tolga, şampiyon olunması halinde Trabzon kentinin kaderinin değişeceğini de belirtti. Beşiktaş'ın milli kalecisi Rüştü Rençber'in 4 yıl önce varisi olarak gösterdiği Tolga Zengin, Futbol Federasyonu'nun Tam Saha Dergisi'ne verdiği röportajda, sakatlığından ve kaleci tercihlerinden dolayı bugüne dek bir türlü patlama yapamadığını anlattı. Rüştü'nün her şeyden önce böyle şeyler söylemesinin kendisi için onur ve gurur verici olduğunu ifade eden Tolga, şöyle devam etti: ''Önemli olan insanın çalışıp kendini geliştirmesi. Bu 4 yıllık süreçte ciddi bir sakatlık geçirdim. Aslında oynadığım ve performansımın iyi olduğu dönemler de vardı, ancak bazı dönemlerdeki kaleci tercihlerinden dolayı kenarda beklediğim bir dönem oldu. Sonrasında küçük bir sakatlık daha geçirdim. Gerçi o sakatlık beni çok fazla etkilemedi, ancak o sırada Onur oynamaya başladı ve gerçekten de iyi bir performans gösterince doğal olarak ben yedek beklemeye başladım.'' Dizinden bir sakatlık geçirmesine rağmen 2007-2008 sezonunda oldukça başarılı bir performans gösterdiğini anlatan Tolga, şunları kaydetti: ''O sezon 24 maçta 18 gol yedim. Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisiydim. Oynamadığım 10 maç ise sakatlık geçirdiğim 2,5 aylık döneme rastlıyordu. O performansım beğenilmiş olmalı ki, 2008 Avrupa Şampiyonası finallerinde Milli Takım kadrosunda yer aldım. O kadrodaki tek Trabzonsporlu oyuncu bendim. Şampiyonadan döndükten sonra da oynamaya devam ettim. Çünkü yeni transfer edilen Tony Sylva'nın bir lisans problemi vardı ve zaten oynaması mümkün değildi. Benim oynadığım ilk 6 maçta takım 5 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Sonraki hafta Galatasaray'a 3-0 yenildik ve ondan sonra ben oynayamadım. Tabi bu bir tercih meselesi. Ben de teknik adamların bu tercihlerine saygı duyarım. O süreçten sonra fazla oynama şansı bulamadım ama şimdi görev bana düştü ve ben de elimden geleni yapmaya çabalıyorum.'' -''HERKESE KENDİNİ BEĞENDİREMEZSİN''- Tolga, ''Onur'un sakatlanmasından sonra bir çok Trabzonsporlu'nun, 'Eyvah şampiyonluk gitti' dediğini biliyoruz. Onlar Tolga'nın iyi olduğu dönemleri unutmuş, sadece her kalecinin kariyeri boyunca yiyebileceği hatalı golleri hafızalarına kazımış insanlardı ama ne yazık ki böyle bir atmosfer de vardı. Bu atmosferi hissetmek senin motivasyonun üzerinde nasıl etkiler yaptı'' şeklindeki bir soru üzerine de şunları söyledi: ''Böyle bir atmosferin doğması hakikaten hoş değil. Ancak insanların kafasından bazı şeyleri çıkaramazsın. Zaten sen ne yaparsan yap, herkese kendini beğendiremezsin. Seni beğenen insanlar vardır, beğenmeyen insanlar vardır. Camiamızda maalesef ön yargılı insanlar var, ancak önemli olan insanın kendi performansından memnun olması. Önemli olan kendi performansını en yukarıda tutabilmek. Ben en iyi zamanımda bile acımasızca eleştirilere maruz kaldım. Önemli olan kendini mutlu edebilmek, ondan sonra zaten insanları mutlu edebilirsin. Ben hep böyle düşündüm. İnsanların söyledikleri şeyler tabii ki üzücü, ancak fikirlerini değiştiremiyorsun.'' -''TRABZON'DA KENDİ OYUNCULARINA TAHAMMÜLSÜZLÜK VAR''- Trabzon'da şehrin kendi oyuncularına karşı bir tahammülsüzlük olduğunu söyleyen Tolga Zengin, ''Fakat bunu şehrin tümüne de mal etmemek gerekiyor. Bu tepkiler belli kesimlerden geliyor. Ama açık söylemek gerekirse bu tepkiler geçmişte daha fazlaydı. Artık hem sayımız fazla değil hem de taraftar biraz daha bilinçlendi bu konuda'' diye konuştu. -''ONUR İLE AĞABEY-KARDEŞ GİBİYİZ''- Tolga, Onur ile her şeyden önce ağabey-kardeş gibi olduğunu kaydederek, ''Mümkün olduğu kadar birlikte dertleşiriz. Her konuda ona yardımcı olmaya çalışırım. Pırlanta gibi çocuk. Kaleciliğini zaten konuşmamıza gerek yok. Biz her zaman burada oynaması gereken kişinin Türk olması gerektiğini söyledik. Yabancı kaleci olacağına Türk kaleci olsun. Onur veya ben, Tony'nin arkasında duracağımıza birbirimizin arkasında durmayı tercih ederiz'' ifadelerini kullandı. -GÜNEŞ'İN ETKİSİ- Teknik direktör Şenol Güneş'in motivasyonunun üstünde her zaman büyük etkisinin bulunduğunu belirten Tolga, ''Ayrıca hocamıza insani açıdan saygımız büyük. Zaten kaleciliği iyi bilen ve Türkiye'de önde gelen isimlerden biri. Böyle bir hocayla çalışınca tabi daha fazla motive oluyorsun'' dedi. -''ŞAMPİYON OLURSAK KENTİN KADERİ DEĞİŞİR''- Tolga, şu anki hedefinin Trabzonspor'un şampiyonluğu olduğunu ve başka bir hedef düşünmediğini ifade ederek, ''Şampiyon olursak kesinlikle önce insanlar rahatlar. 28 senenin tahammülsüzlüğü ortadan kalkar. Bir maç kazanıldığında bile Trabzon'da çok şey değişiyor. Şampiyonlukta nasıl bir değişim yaşanacağını anlamak için bu bile yeterli bir gösterge. Şampiyonluk durumunda belki de bu şehrin kaderi değişir'' dedi.