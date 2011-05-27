-TOLGA TAŞ'I ÖLDÜRENE 18 YIL HAPİS İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Bazı televizyon dizilerinde rol alan ve mankenlik yaptığı bildirilen üniversite öğrencisi Tolga Taş'ı, Bağcılar'da bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Ukşal, Tolga Taş'ın babası Cengiz Taş ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Özcan Ukşal savunmasında, maktul ile internette mesajlaştıklarını, bu mesajlaşma üzerine Tolga Taş'ın evinin önüne geldiğini, aşağıya inerken yanına ekmek bıçağını aldığını belirtti. Maktulun yanında bıçak taşıdığını bildiği için yanına bıçak aldığını ifade eden Ukşal, ''Tolga yanıma gelir gelmez, yakama yapıştı ve ''Kefil olduğun parayı ver'' dedi. Ben de çalışmadığımı ve ödeyemeyeceğimi söyledim. Bana yumruk attı, kafamı geri çektim. Yumruk değmedi bana. Sonra küfür ederek, bıçak çekti. Bıçağı çekince sol kolumu yüzüme siper ederek, kabanımın içindeki bıçağı çekerek maktule doğru salladım. Maktulun yaralandığını bıçaktan kan aktığını görünce anladım'' diye konuştu. Yardım etmek için kaçan maktulun peşinden koştuğunu dile getiren Ukşal, panikle geri döndüğünü, eve gittiğini, üzerini değiştirerek dışarı çıktığını, o gece bir arkadaşının evinde kaldığını ve ertesi sabah karakola giderek teslim olduğunu söyledi. Tolga Taş'ın babası Cengiz Taş, olay günü oğlunun kendisine, ''Bir kişiden alacağım var, 1,5 yıldır oyalıyor'' dediğini belirterek, şunları söyledi: ''Ben oğluma 'Sadaka say' boş ver dedim. Oğlum bana 'Paranın ödenmemesi önemli değil, barlarda kızlarla para yiyor, kendisine 600 liraya telefon alıyor. Bunları internette yayınlıyor. O benim zoruma gidiyor' dedi. Olay gün maç izledik. Daha sonra yatmaya gitti. Annesinin söylediğine göre, sanık telefon etmiş ve ''Parasının hazır olduğunu, gelip almasını'' söylemiş. Oğlum evden çıktıktan yaklaşık 5 dakika sonra annesine telefon geldi. Hastaneye gittiğimizde oğlumun ölmüş olduğunu gördüm. Benim çocuğum küfürbaz birisi değildi. Sanık gelip bana söyleseydi, ben ona 300 lirayı verirdim. Sanıktan şikayetçiyim.'' Tanık Kasım Göktaş ifadesinde, olayın oluşunu görmediğini, kendisinin ticari taksisiyle maktulu hastaneye götürdüğünü ifade ederek, ''Kendisi benimle konuşmadı. Telefon ile annesini aradı ve hastaneye gelmesini söyledi. Hastane önünde araçtan inerken yere yığılıp kaldı'' diye konuştu. Sanık avukatı Nejat Naci Kazan, müvekkilinin sağ elinde özür olduğunu, olayda kullanılan bıçağın sağ eli ile mi sol eli ile mi kullanıldığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumundan görüş istenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. -İDDİANAME- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan Ukşal'ın, maktul Taş ile ''Serdar'' isimli kişi arasında yapılan bilgisayar alışverişine kefil olduğu, Ukşal'ın bilgisayarın bedeli olan parayı ödeyeceğini taahhüt ettiği, maktulün şüpheliden zaman zaman kefil olduğu parayı istediği, ancak şüphelinin parayı ödeyemediği anlatıldı. Olayın meydana geldiği 16 Şubat'ta, Özcan Ukşal ve Tolga Taş'ın, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazıştıkları, Taş'ın hakaret ettiği ve tehditlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, Taş'ın Ukşal'a ''Dışarıya çık geliyorum kapıya'' diye yazdığı ifade edildi. İddianamede, bu yazışma sonrasında Özcan Ukşal'ın evinin bulunduğu Esenler Oruç Reis Mahallesi 578. Sokak'a gelen Taş'ın sanık tarafından bıçaklandığı, taksiyle özel bir tıp merkezine giderken hayatını kaybettiği anlatıldı. Şüpheli Özcan Uşkal'ın tahrik altında Tolga Taş'ı öldürdüğünün belirlendiği ifade edilen iddianamede, Uşkal'ın ''tahrik altında kasten öldürmek'' suçundan 12 ile 18 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi.