Tolga Ciğerci: Topa vurmayalı uzun süre oldu

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, futbol oynamayı çok özlediğini ve sahaya dönmek için can attığını belirtti. Ciğerci, sezon başından beri sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

Ciğerci, “Kariyerimde ilk kez bu kadar uzun süre sahalardan ayrı kaldım. Topa vurmayalı uzun süre oldu. Tedavi sürecim olumlu bir şekilde ilerliyor. Sabırlı bir şekilde çalışarak arkadaşlarımın arasına katılacağım” ifadelerini kullandı.

Fanatik'in haberine göre Ciğerci'nin sezonun ilk yarısında forma giymesi zor görünüyor.

Ciğerci, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile anlaşmıştı ancak tecrübeli orta saha henüz çubuklu forma ile sahaya çıkamadı.