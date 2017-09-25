Tolga Ciğerci: Geçen seneki gibi oynuyorum; bu sene vurduğum gol oluyor

Takımının Bursaspor deplasmanında 81. dakikada attığı golle galibiyetin mimarlarından olan Tolga Ciğerci, geçen seneki gibi oynadığının altını çizerek bu sene attığı şutların gol olduğunu söyledi.

Maç sonu gol krallığıyla ilgili soruya, "Gol krallığı önemli değil. Önemli olan takım halinde 3 puan almak" yanıtını veren Tolga, 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

Tolga Ciğerci, maç sonu beIN SPORTS'a şöyle konuştu:

"Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ve iyi hazırlandık. Birinci yarıda çok kolay pas hataları yaptık. İkinci yarıda baskıyı artırdık, mücadele ettik ve üç puanı hak ettik.

Tudor geldikten sonra benim açımdan çok bir şey değişmedi. Geçen seneki gibi oynuyorum. Geçen sene denedim, olmadı, bu sene vurduğum gol oluyor. İnşallah böyle devam eder. Önemli olan takımın başarısı, 3 puan almalıyız.

Benim için gol krallığı yarışı önemli değil. Takıma yardım etmek, performans göstermek istiyorum. Benim için önemli olan şey, takım olarak 3 puan almamız."

Tolga, Bursaspor'a attığı golle ligin ilk 6 haftasında attığı gol sayısını 5'e çıkardı.