-Tolga: "TS'den başka takımda forma giyinmeyi düşünmüyorum" TRABZON (A.A) - 17.09.2011 - Trabzonspor'un başarılı kalecisi Tolga Zengin, hiçbir zaman Trabzonspor'dan başka bir takımda forma giyinmeyi düşünmediğini belirtti. Tolga Zengin, Trabzonspor dergisine yaptığı açıklamada, oynadığı maçların hemen ardından bilgisayarın başına geçtiğini ifade ederek, ''Orada kendimi izliyorum ve analiz ediyorum. Eksiklerimi tespit edip gidermeye çalışıyorum. Birde başımızda kaleci kökenli bir hoca Şenol Güneş, Alper Boğuşlu gibi bir kaleci antrenörü, takımda da Onur gibi harika bir kaleci arkadaşınız olunca başarı kendiliğinden geliyor'' dedi. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Tolga, şunları kaydetti: ''Takıma takviyeye ihtiyaç olup olmadığına hocamız ve yönetim kurulu karar verir. Bizim işimiz de Trabzonspor ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmektir. Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey takımlarla maç oynayacağız, sahaya gücümüzü yansıtmamız durumunda istediğimiz sonuçları elde edebiliriz. Trabzonspor'un elde edeceği başarılarda benim de katkım olursa buna çok sevinirim. Hiçbir zaman Trabzonspor'dan başka bir takıma gitmeyi düşünmedim. Bunu düşüneceğimi de sanmıyorum.''