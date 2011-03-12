-TOKYO'DAN FELAKET BÖLGESİNE ULAŞIM YOK TOKYO (A.A) - 12.03.2011 - Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ardından bölgedeki birçok nükleer santral acil duruma geçerken, felaket bölgesine şu anda ulaşımın mümkün olmadığı belirtiliyor. Özellikle Miyagi vilayetinde ve Fukişima bölgesinde meydana gelen felaketin çapı tam olarak bilinmiyor. Kaynaklar, Fukişima'da bulunan nükleer santralin 1 numaralı reaktöründe soğutma sorunu bulunduğunu ve yedek jeneratörlerde de sıkıntı çekildiğini kaydetti. Japonya'nın en büyük haber ajansı Kyodo da Fukişima nükleer tesisinde de sızıntı olduğunu bildirdi. Japon Nükleer Güvenlik Ajansı da bu durumu doğrular nitelikte bir açıklama yaparak, sızıntı miktarının çevre sağlığına doğrudan tehdit olmadığını ve tedbiren tahliye kararı alındığını belirtti. Fukişima nükleer tesisinin 2 numaralı reaktöründe de benzer durum geliştiği yönünde açıklamalar olduğu ve bölgede acil durum ilan edildiği kaydedildi. Nükleer ve Endüstri Güvenliği Ajansı, Fukişima Nükleer Santralinin 1 numaralı reaktörünün kontrol odasındaki radyasyon düzeyinin olağan değerlerin neredeyse bin katına yükseldiğini kaydetti. Ajans, ayrıca tesisin ana kapısı yakınlarındaki radyasyon oranının sekiz kat fazla olduğunu açıkladı. Yetkililer, tesisi ziyaret eden Başbakan Naoto Kan'dan, birinci reaktörün çevresinde sakinleri tahliye edilecek bölgenin alanını 3 kilometreden 10 kilometreye çıkartılması yönünde emir aldıklarını kaydetti. Diplomatik kaynaklar, bölgedeki yıkıma dair sağlıklı bilgiler alınamadığını vurgularken, bölgede esas can ve mal kaybına neden olan unsurun tsunami olduğunu belirtti. Ayrıca Japonya'da santrallerin faaliyetini durdurması nedeniyle hükümet, elektrik tasarrufuna dikkat edilmesi uyarısı yaptı. Benzine getirilen kısıtlama çerçevesinde de vatandaşlar, araçlarına en fazla 15 litre benzin alabilecek. -20 BİN ASKER BÖLGEDE- Bölgedeki kurtarma çalışmalarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (Japonya ordusu) öncülüğünde yapıldığını belirten aynı kaynaklar, bölgeye 20 bin asker, 190 uçak ve 25 geminin gönderildiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlattı. Başbakan Naoto Kan, yaptığı açıklamada bölgeye sevk edilecek asker sayısının 50 bini bulacağını kaydetti. Öte yandan çeşitli polis kaynaklarına dayandırılan ve resmi olmayan ölü ve kayıp sayısının 1500 civarında olduğu belirtilirken, resmi verilere göre 236 ölü bulunuyor. Kaynaklar, "akşam saatlerine doğru büyük resmin ortaya çıkmaya başlayacağını" ifade ediyor. Yetkililer, bölgeye kara ya da demiryoluyla ulaşımın mümkün olmadığını, ancak gelecek günlerde bazı tren hatlarının açılabileceğini ifade etti. -TOKYO'DA KAOS YERİNE DÜZEN HAKİM- Tokyo'da hayatın normale döndüğü gözlenirken, metro ve bazı hatlar dışında tren seferlerinin başladığı görülüyor. Diplomatik kaynaklar, Türk basınında bahsedilenin aksine, başkentte dün geceki keşmekeşe göre "kaos yerine bir düzen havasının hakim olduğunu" aktarıyor. Ayrıca başkentteki Narita ve Haneda havaalanlarından iç ve dış hat uçuşları yapılıyor.