-TOKYO'DAKİ TÜRK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DEPREMİ ANLATTI ŞANGHAY (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'nın Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsünde misafir öğretim görevlisi olarak deprem araştırmaları yapan Yrd. Doç. Dr. Serdar Küyük, bölgede meydana gelen deprem ve tsunamiyle ilgili olarak ellerine gelen verileri AA'ya anlattı. Japonya'daki deprem ve tsunami felaketinin ardından AA muhabirine konuşan Küyük, şu anda Tokyo'da bulunduğunu ve Türk medyasında kullanılan "Miyagi şehri" ifadesinin yanlış olduğunu belirterek, Miyagi'nin bir bölge olduğunu ve depremin Sendai kentinde olduğunu söyledi. Küyük, kendisinin de doktora çalışması sırasında Sendai'de yaşadığını ifade ederek, bölge hakkında bilgiler verdi. Sendai'de nüfusun 1 milyondan fazla olduğunu kaydeden Küyük, şehirde 30 katlı bina sayısının 5-6 civarında olduğunu, 15 katlı bina sayısının da 30'u geçmediğini söyledi. Küyük, Şehrin genelinin iki katlı yapılardan oluştuğunu ve modern binalar başta olmak üzere, birçok binanın çelik yapılar olduğunu vurguladı. Bu bağlamda şehirde çok büyük bir yıkım beklemediklerini ve şehir merkezinde büyük göçükler görülmediğini kaydeden Küyük, esas hasarın şehir dışındaki ahşap yapılarda olacağını belirtti. Küyük sahil kenarlarında Japonların kafeterya, sosyal faaliyet alanı gibi binalar inşa etmediğini vurgulayarak, bunların deprem önlemi nedeniyle yapılmadığını söyledi. Miyagi bölgesinin klasik depremleri olduğunu ve 7.5 ile 7.9 arasında deprem beklendiğini anlatan Küyük, bölgenin, en son 2005 yılında 7 civarında bir depremle sarsıldığını kaydetti. Küyük, Japonya'da beklenen, ancak bu kadar şiddetli olacağı öngörülemeyen bu depremin, şiddet olarak düşünülünce Sendai'de ve bölgede meydana gelebilecek en büyük şiddetteki deprem olduğunu vurguladı. Görüşme sırasında ellerine gelen kesinleşmemiş bilgiyi de paylaşan Küyük, "enstitüye gelen ilk bilgilere göre Sendai'de 40 santimetrelik bir yer değiştirmenin söz konusu olduğunu" söyledi. Küyük, canlı yayında erken uyarı sisteminin devreye girdiğini ve Japonya'da ilk defa 10 metrelik bir tsunami geleceğine dair 20 dakika önceden bilgi alındığını aktardı. Japonya'da insanların yapılara güvendiğini vurgulayan Küyük, deprem sırasında Türkiye'de evlerden çıkıldığını, Japonya'da ise yapıların sağlamlığı nedeniyle insanların evlerinde beklediğini sözlerine ekledi.