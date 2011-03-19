-TOKYO'DA ŞEBEKE SUYUNDA RADYOAKTİF MADDE OSAKA (A.A) - 19.03.2011 - Tokyo ve civarında şebeke suyunda radyoaktif madde izleri bulunduğu, ancak bu maddelerin oranının yasal sınırın altında olduğu bildirildi. Bilim bakanlığından bir yetkili, suyun kalitesiyle ilgili bugün ölçüm yapmaya başladıklarını ve radyoaktif iyot ve sezyum izleri bulduklarını belirtti. Yetkili, Tokyo, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba ve Niigata'da şebeke suyunda radyoaktif iyot bulduklarını, Tochigi ve Gunma'da ise sezyum bulduklarını açıkladı. Yetkili, bu maddelerin oranının Japonya'daki yasal sınırın net olarak altında olduğunu söyledi. Bu arada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), nükleer kazanın olduğu elektrik santralının bulunduğu Fukuşima bölgesinden tüm gıda ürünlerinin ihracatına ikinci emre kadar son verildiğini bildirdi. Öte yandan Amerikan Jeofizik Enstitüsü, İbaraki kentinde bugün 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin 24 kilometre derinde olduğunu bildirdi.