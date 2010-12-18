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Dünya

Tokyo'da dehşet

27 yaşındaki işsiz Japon, Tokyo’da öğrencilerin bulunduğu iki otobüse dalıp, 14 kişiyi bıçakladı.

18 Aralık 2010 02:00

T24 - 27 yaşındaki işsiz Japon, Tokyo’da öğrencilerin bulunduğu iki otobüse dalıp, 14 kişiyi bıçakladı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da meydana gelen olayda Yuta Saito (27) isimli saldırgan, sabah erken saatlerde Toride tren istasyonunun dışında bekleyen, içi yolcu dolu iki otobüsü kan gölüne çevirdi. 

Tokyo'da dehşetSaldırgan arka arkaya bindiği otobüslerde çoğu okullarına giden lise öğrencisi olan yolcuları 25 santimlik bıçakla yaraladı. Ortalık kan gölüne dönerken, polis çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilen saldırganı gözaltına aldı. İlk saldırının gerçekleştiği otobüsün şoförü, “Adam içeri girdiğinde 50 kadar yolcu vardı. Önce öğrenciler kavga ediyor sandım, sonra bıçaklı adamı gördüm. Öğrencilerin kaçması için kapıları açtım. Tüm yapabildiğim buydu” dedi.
 

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