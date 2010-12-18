Tokyo'da dehşet

T24

Japonya’nın başkenti Tokyo’da meydana gelen olayda Yuta Saito (27) isimli saldırgan, sabah erken saatlerde Toride tren istasyonunun dışında bekleyen, içi yolcu dolu iki otobüsü kan gölüne çevirdi.Saldırgan arka arkaya bindiği otobüslerde çoğu okullarına giden lise öğrencisi olan yolcuları 25 santimlik bıçakla yaraladı. Ortalık kan gölüne dönerken, polis çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilen saldırganı gözaltına aldı. İlk saldırının gerçekleştiği otobüsün şoförü, “Adam içeri girdiğinde 50 kadar yolcu vardı. Önce öğrenciler kavga ediyor sandım, sonra bıçaklı adamı gördüm. Öğrencilerin kaçması için kapıları açtım. Tüm yapabildiğim buydu” dedi.