Tokyo Valisi kamu parasını tatilde harcadığı ortaya çıkınca istifa etti

Tokyo Valisi Yoichi Masuzoe kamu parasını tatillere, sanat eserlerine ve çocuklarına aldığı çizgi romanlara harcadığı iddiaları üzerine istifa ettiğini açıkladı.
Masuoze yurtdışı gezilerinde 5.7 milyon lira harcadığı için yoğun eleştiriler alıyordu.
Masuoze'nin bugün Tokyo kent meclisinde yapılacak oylamada da güvenoyu alamayacağı belirtiliyordu.
Skandalın, 2020 Olimpiyatları'nın ev sahibi olacak kentte problem yaratması beklenirken, Masuoze'nin istifa aynı zamanda senato seçimlerinin öncesinde geldi.
Valinin istifasının Başbakan Şinzo Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti'ye 10 Temmuz'daki seçimlerde zarar verebileceği söyleniyor.
Masuoze'nin selefi Noaki Inose de 2013'te bir harcama skandalı nedeniyle istifa etmişti.
Masuoze'nin istifası Rio Olimpiyatları'nın sonunda Olimpiyat bayrağını vekâleten göreve gelen bir valinin devralması anlamına geliyor.