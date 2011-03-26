Tokyo Valisi "şebeke suyu" içti!

T24 - Tokyo Valisi Shintaro Ishihara “suda radyasyon yok” demek için gazetecilerin önünde şebeke suyunu içti. 1983-1987 yıllarında Özal Hükümeti dönemi Sanayi Bakanı Cahit Aral, Çernobil'de meydana gelen nükleer patlama sonrası Doğu Karadeniz Bölgesi'nin radyasyondan etkilenmediğini göstermek için çay içmişti.





RADYASYON BULUTLARI TÜRKİYE SINIRINDA





Japonya'da nükleer kabus büyüyor. Bunun en önemli nedeni de radyasyonun yiyeceklere ve şebeke suyuna bulaşma olasılığı. Nükleer santralin bulunduğu bölgede üretilen sütün yanı sıra brokoli ve karnıbahar gibi sebzelerde de radyasyon tespit edildi. Singapur, Hong kong, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Japonya'dan sebze, deniz ürünü ve süt ihracatını yasakladı.

İçme ve deniz suyunda da radyasyon oranın normalin üzerine çıktığı belirtiliyor. Tokyo Valisi Shintaro Ishihara ise şebeke suyunun güvenliği olduğunu tanıdık bir yöntemle kanıtlamaya çalıştı. Isihiara, halka "tehlike yok" mesajı vermek için gazetecilerin önünde şebeke suyu içti.

Ancak bu hareket Japonların endişelerini dindirmemiş görünüyor. Ülke çapında sebze satışlarında büyük düşüş yaşanırken, marketlerde su

stoğu bitmiş durumda.



Cahit Aral da çay içti

1983-1987 yılları arasında Turgut Özal'ın başbakanlık döneminde Sanayi Bakanlığı ghörevini yürüten Cahit Aral, Çernobil'de meydana gelen nükleer kaza sonrasında Doğu Karadeniz'in radyasyondan etkilenmediğini göstermek için çay içmişti.

Aral, Doğu Karadeniz'de yetişen çayın radyasyondan etkilenmediğini "ispat" etmek için kameralar önünde çay içmişti. Aral, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Artık çayınızı gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Zaten radyasyon kaynayınca geçiyor. Ggünde 20 bardak çay güvenli!" yorumunu yapmıştı.