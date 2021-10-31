Tokyo tren hattında saldırı: Bıçaklı ve asitli saldırgan vagonu ateşe verdi, 10'dan fazla kişi yaralandı!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da tren hattında bıçaklı ve asitli saldırı düzenlendi. Saldırganın bir vagonu ateşe verdiği saldırıda, biri kritik durumda olmak üzere 10'dan fazla kişi yaralandı.

Japon medyası, saldırının gerçekleştiği sırada pek çok kişinin Cadılar Bayramı kutlamaları için şehir merkezine gittiğini aktardı.

Dünyanın en işlek tren istasyonu Shinjuku'ya giden Keio tren hattında, saat 20.00 (1100 GMT) sularında meydana gelen saldırının ardından 20'li yaşlarda bir şüpheli tutuklandı.

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