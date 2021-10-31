T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tokyo tren hattında saldırı: Bıçaklı ve asitli saldırgan vagonu ateşe verdi, 10'dan fazla kişi yaralandı!

20'li yaşlarda bir şüpheli tutuklandı

31 Ekim 2021 16:02

Japonya'nın başkenti Tokyo'da tren hattında bıçaklı ve asitli saldırı düzenlendi. Saldırganın bir vagonu ateşe verdiği saldırıda,  biri kritik durumda olmak üzere 10'dan fazla kişi yaralandı.

Japon medyası, saldırının gerçekleştiği sırada pek çok kişinin Cadılar Bayramı kutlamaları için şehir merkezine gittiğini aktardı. 

Dünyanın en işlek tren istasyonu Shinjuku'ya giden Keio tren hattında, saat 20.00 (1100 GMT) sularında meydana gelen saldırının ardından 20'li yaşlarda bir şüpheli tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

tokyometrojaponyabıçaklısaldırgan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24