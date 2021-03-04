Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili seyirci kararı

Japon hükümeti, yazın düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları için denizaşırı ülkelerden gelmek isteyen seyirci girişini durdurmak istiyor.

Japon hükümeti, Tokyo Olimpiyatarı'nda Koronavirüs'ün ülkede yayılma endişesi nedeniyle denizaşırı ülkelerden Japonya'ya gelmek isteyen seyircileri durdurmayı planlıyor.

Mainichi gazetesi ise bu haberi ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdı. Ay sonunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile bir araya gelecek Japon hükümeti, son kararı açıklayacak.

Salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.