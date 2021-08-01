Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcular yarın 6 branşta yarışacak

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcular yarın 6 branşta Türkiye'yi temsil edecek.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın onuncu gününde (yarın) Türkiye'yi temsilen 6 branşta madalya mücadelesi verilecek.
Yarın yarışacak milli sporcular ve yarışların saati şöyle:
- Atletizm çekiç atma elemelerinde Eşref Apak / 03.00 (TSİ)
- Atletizm çekiç atma elemelerinde Özkan Baltacı / 04.30 (TSİ)
- Atletizm 5000 metre finalinde Yasemin Can / 15.40 (TSİ)
- Atıcılık 25 metre çabuk atış tabanca 2. elemelerinde Özgür Varlık / 02.30 (TSİ)
- Atıcılık 50 metre tüfek 3 poziyon finalinde Ömer Akgün / 10.50 (TSİ)
- Cimnastik halka finalinde İbrahim Çolak - Adem Asil / 11.00 (TSİ)
- Cimnastik atlama masası finalinde Ahmet Önder - Adem Asil / 12.54 (TSİ)
- Güreş Grekormen 90 kilogram son 16 turunda Cenk İldem / 06.05 (TSİ)
- Güreş Grekormen 130 kilogram son bronz madalya maçında Rıza Kayaalp / 14.05 (TSİ)
- Güreş kadınlar 76 kilogram bronz madalya maçında Yasemin Adar / 14.55 (TSİ)
- Voleybol Kadınlar A Milli Takımı grup maçı / 08.20 (TSİ)
- Yelken 470 7.-8. yarışlarda Beste Kaynakçı - Okyanus Arıkan / 06.05 (TSİ)
- Yelken 470 7.-8. yarışlarda Deniz Çınar - Ateş Çınar / 08.35 (TSİ)