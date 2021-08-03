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Spor

Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcular bugün 4 branşta yarışacak

03 Ağustos 2021 00:55

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcular bugün 4 branşta Türkiye'yi temsil edecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 11. gününde (bugün) Türkiye'yi temsilen 4 branşta madalya mücadelesi verilecek. Bugün yarışacak milli sporcular ve yarışların saati şöyle:

- Atletizm 3 adım atlama seçmelerinde Necati Er / 03.00 (TSİ)

- Atletizm cirit atma seçmelerinde Eda Tuğsuz / 04.50 (TSİ)

- Atletizm 200 metre seçmelerinde Ramil Guliyev / 05.05 (TSİ)

- Atletizm 400 metre engelli finalinde Yasmani Copello Escobar / 06.20 (TSİ)

- Atletizm sırıkla atlama finalinde Ersu Şaşma / 13.20 (TSİ)

- Boks 60 kilogram çeyrek finalinde Esra Yıldız / 11.15 (TSİ)

- Cimnastik paralel finalinde Ferhat Arıcan / 11.00 (TSİ)

- Yelken finn finalinde Alican Kaynar / 08.30 (TSİ)

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