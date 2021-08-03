Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcular bugün 4 branşta yarışacak

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcular bugün 4 branşta Türkiye'yi temsil edecek.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 11. gününde (bugün) Türkiye'yi temsilen 4 branşta madalya mücadelesi verilecek. Bugün yarışacak milli sporcular ve yarışların saati şöyle:
- Atletizm 3 adım atlama seçmelerinde Necati Er / 03.00 (TSİ)
- Atletizm cirit atma seçmelerinde Eda Tuğsuz / 04.50 (TSİ)
- Atletizm 200 metre seçmelerinde Ramil Guliyev / 05.05 (TSİ)
- Atletizm 400 metre engelli finalinde Yasmani Copello Escobar / 06.20 (TSİ)
- Atletizm sırıkla atlama finalinde Ersu Şaşma / 13.20 (TSİ)
- Boks 60 kilogram çeyrek finalinde Esra Yıldız / 11.15 (TSİ)
- Cimnastik paralel finalinde Ferhat Arıcan / 11.00 (TSİ)
- Yelken finn finalinde Alican Kaynar / 08.30 (TSİ)