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Dünya

Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19 vakaları 430'a çıktı

08 Ağustos 2021 08:01

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip Koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 430'a yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 26 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Son 24 saatte virüs tanısı konulan 26 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.

Covid-19'a yakalananlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren bir resmi yetkili, 16 sözleşmeli çalışan, 5 medya mensubu yer aldı.

Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 430'a çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.

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