Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19 vakaları 430'a çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip Koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 430'a yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 26 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Son 24 saatte virüs tanısı konulan 26 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.
Covid-19'a yakalananlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren bir resmi yetkili, 16 sözleşmeli çalışan, 5 medya mensubu yer aldı.
Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 430'a çıktı.
Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.