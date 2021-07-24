Tokyo Olimpiyatları dünya basınında | "Kasvetli havayla ve taraftarsız başladı"

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde dün resmi açılış törenini gerçekleştiren 2020 Tokyo Olimpiyatları yer aldı. Dünyanın en büyük spor şöleni, bir yıl gecikmeli ve Koronavirüs kısıtlamalarının gölgesi altında gerçekleşiyor.

Dün gerçekleşen açılış töreninde dev stadyum, sporcular dışında yalnızca 950 kişiyi ağırladı. Törenin başında dünya genelinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için bir anma da yapıldı.

24 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Tokyo Olimpiyatları kasvetli havayla ve taraftarsız bir şekilde sonunda başladı

The Washington Post | Tokyo'da uzun bir yolculuk başladı

The Wall Street Journal | Bir yıl gecikmeli; Tokyo Olimpiyatları boş stadyuma açıldı

The Guardian | "Hoş geldiniz": Osaka ateşi yaktı

The Independent | Olimpiyatlar dünyada yankı uyandırabilir mi?

Le Figaro | Tokyo'da her şeye rağmen duygu ve şevk

El Pais | Pandemiye karşı olimpiyatlar