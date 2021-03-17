Tokyo için kritik karar 22 Mart'ta açıklanacak

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na deniz aşırı seyirci alınacak mı? Japonya basınında Tokyo'ya deniz aşırı seyirci alınmayacağı yönünde iddialar yer alıyor. Bu konuda resmi karar, 22 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantı ile açıklanacak.

Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Oyunların yapılamama ihtimali konuşulurken, seyirci tartışması ise yeni bir boyut kazandı. Japonya'ya deniz aşırı seyirci alınıp alınmayacağı sorusu, hala cevabını bulmadı.

Uzak Doğu ülkesinde 5 kişilik bir ekip, 3 Mart'tan bu yana çalışmalarda bulunuyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi, Tokyo Oyunları Organizasyon Komitesi, Japon hükümeti ve Tokyo Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşan yetkililerin gelecek pazartesi yapacakları toplantı ile kararlarını açıklayacağı öğrenildi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Hashimoto Seiko, 25 Mart'ta Olimpiyat meşalesi yolculuğuna başlamadan önce deniz aşırı seyirciler hakkında bir karar almak istediklerini belirtti.

Toplantının bazı katılımcılarının, deniz aşırı seyircileri kabul etme konusunda temkinli olduğu biliniyor.

Japon hükümet yetkilileri, virüs varyantlarının etkisinin öngörülemezliği ve dünyadaki enfeksiyon durumu nedeniyle, deniz aşırı seyircileri kabul etme konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Yetkililer, spor salonlarında izin verilen seyirci sayısına ise Nisan ayı sonuna kadar karar verecek.