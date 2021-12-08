Tokyo, eşcinsel evlilikleri 'de-facto' olarak yasallaştırmaya hazırlanıyor

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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yönetimi, gelecek yılın nisan ayından itibaren eşcinsel evliliği de-facto olarak yasallaştırmayı planlıyor.

Şehir yönetimi, yerel meclisin oy birliği ile aldığı kararın ardından 'eşcinsel partnerliği' yürürlüğe sokmayı planlıyor.

Bu kapsamda eşcinsel partnerlikler resmen evlilik olarak nitelendirilmeyecek de olsa, heteroseksüel evlilik yapanlarla benzer haklara sahip olacak.

Kararı eleştirenler, partnerliğin hala LGBTİ+ çiftlere vergi ve benzeri konularda aynı avantajları sağlamadığını savunuyor.

Mart ayında Sapporo'da bir yerel mahkeme, eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin verilmemesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar vermişti.

Japonya'nın çeşitli yerel yönetimleri, Tokyo'nun sokmaya hazırlandığıyla benzer kararları yürürlüğe sokmuştu.