Tokyo'daki Olimpiyat köyünde kalan 2 atletin Koronavirüs testi pozitif çıktı

T24 Dış Haberler

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılacak atletlerin yaşam alanı olması için kurulan Olimpiyat köyünde kalan iki atletin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Olimpiyat organizatörleri testlerin pozitif çıktığını pazar günü doğrularken, hastaların Japonya takımından olmadığını söyledi ve hangi ülkeden olduklarını açıklamadı. Testi pozitif çıkan iki atletin de aynı ülkeden olduğu ifade edildi.

Organizatörler pazar günü Olimpiyatlarla bağlantılı 10 vaka bildirdi. 3. bir atletin de testinin pozitif çıktığı ancak Olimpiyat köyünde kalmadığı bildirildi.

Güney Afrika da futbol takımında iki oyuncu ve bir analistin virüse yakalandığını duyurdu.