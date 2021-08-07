Tokyo'da trende 10 kişi bıçaklandı; bir kişi gözaltına alındı

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da trende bir saldırgan, 10 kişiyi bıçakladı. Saldırıda 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Şüphelinin bıçağı trende bırakıp kaçtığı ancak ancak cuma gününün ilerleyen saatleride gözaltına alındığı bildirildi.

İtfaiye, saldırıda bıçaklanan 10 kişiden 9'unun hastaneye götürüldüğünü, birinin de yürüyebilecek kadar iyi durumda olduğunu açıkladı.

Associated Press'e konuşan bir görgü tanığı, saldırı anında yolcuların panik halinde tren peronlarını terk etmeye başladığını ifade etti. Bir başka görgü tanığı da kanlar içindeki yolcuların trenden dışarı fırladığını ve anonslarla doktor arandığını ifade etti. Saldırıdan sonra olay yerine onlarca polis ve acil durum ekibi geldiği ifade edildi.

Saldırının hem yeraltından hem de yerin üstünde giden bir hatta meydana geldiği; saldırganın tren yeraltındayken saldırdığı ifade edildi.