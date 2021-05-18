Tokyo'da doktorlar Olimpiyatlar'ın iptal edilmesi için çağrı yaptı

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Japonya'nın önde gelen sağlık birliklerinden biri bu yaz yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için çağrıda bulundu.

Doktorlar, 3 aydan kısa süre içinde başlayacak oyunların zaten yoğun vaka artışıyla mücadele eden ülkeyi daha da zor duruma sokacağını ifade etti.

Japonya Başbakanı Yoşihide Şuga'ya bir açık mektup kaleme alan Tokyo Doktorlar Birliği, "Şehirdeki doktorlar zaten çok yoğun ve neredeyse boş yatağımız kalmadı" dedi.

Mektupta, "Yetkililerden Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni bu sene oyunların yapılmasının zor olacağı ve oyunların iptal edilmesi gerektiği yönünde ikna etmesini talep ediyoruz" denildi