Tokyo borsası yükselişle kapandı

Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.95 (201,53 puan) artarak, 10.513,67 puan oldu.



Asya'da ayrıca Avustralya yüzde 1, Hong Kong Borsası yüzde 2,1, Güney Kore Borsası yüzde 1,8, Tayvan Borsası yüzde 1,2 ve Hindistan Borsası yüzde 1,6 değer kazanırken, Şanghay Borsası yüzde 0,1 değer kaybetti.



Bu arada Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), dün Viyana'da yaptığı toplantıdan sonra ABD ham petrolünün varil fiyatı Ekim ayı teslimi 72,36 dolara çıktı.



OPEC petrol bakanları toplantıda, örgütün mevcut 28,6 milyon varillik günlük üretiminin korunmasını kararlaştırmıştı.







