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Dünya

Tokyo Belediyesi'nden yeraltı bisiklet parkı

Tokyo’da bisikletlerin park sorununa kökten çözüm getirmek adına, yer altına dev bir bisiklet parkı yapıldı

19 Şubat 2015 20:07

New York, Berlin, Tokyo ve Amsterdam’da bisikletlilerin en büyük dertlerinden biri olan bisiklet park alanlarının yetersizliği ve buna bağlı olarak yaşanan hırsızlık olayları. Hayatı kolaylaştırmak için yaptıkları tasarımlarla dikkat çeken Japonlar, Avrupalıları kıskandıracak bir belediyecilik örneğine daha imza attı. Dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri Tokyo’da bisiklet sorunlarına kökten çözüm getirmek adına, pedal sevdalılarının araçlarını gözleri arkada kalmadan park edebilmeleri için yer altına dev bir bisiklet parkı yapıldı.

Playtusu.com’da yer alan habere göre, oldukça gelişmiş sistemler kullanılarak yapılan parkın toplam 16 saniyede tamamlanan park süreci, bisikletin zemin kattan aşağı bir asansörle inmesiyle başlıyor. Bisikletin aşağı inmesini sağlayan ilk mekanizma, yerini iki tekerli aracı park yuvasına sokmaya yarayan başka bir mekanizmaya bırakıyor ve işlem böylece ışık hızında tamamlanıyor.

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