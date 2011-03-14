-TOKYO, ABD'DEN DE YARDIM İSTEDİ WASHINGTON/PARİS (A.A) - 14.03.2011 - Amerikan Nükleer Güvenlik İdaresi (NRC), Japonya'nın deprem ve tsunaminin ardından ortaya çıkan nükleer reaktörlerindeki soğutma sorunlarının giderilmesi için kendilerinden yardım istediğini bildirdi. NRC'den yapılan açıklamada, Japon hükümetinin ABD'den resmi yardım talebinde bulunduğu belirtilerek, "NRC, teknik tavsiye sağlanması dahil bu isteğe verilecek olası yanıtları incelemektedir" denildi. Japonya, nükleer santralindeki patlamaların ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UAEK) da yardım talebinde bulunmuştu. Bu arada, UAEK Genel Direktörü Yukiya Amano, Japonya'daki Fukuşima 1 nükleer santralinde şu andaki durumun, Çernobil kazasına benzer bir hal almasının "pek muhtemel" olmadığını açıkladı. Fransa'daki Nükleer Güvenlik İdaresi (ASN) Başkanı Andre-Claud Lacoste da Fukuşima 1 nükleer santralindeki kazanın, Çernobil'deki kazanın seviyesine ulaşmadığını söyledi. Lacoste, Japonya'daki kazanın, 5 seviyesindeki "Three Mile Island" yoğunluğu düzeyine ulaştığını, 7 seviyesindeki Çernobil'e varmadığını belirtti.