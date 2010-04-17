Tokyo 41 yıl sonra kar gördü

T24 - Japonya'nın başkenti Tokyo'ya, 41 yıldan beri ilk defa bu sabah (17 Nisan 2010) kar yağdığı bildirildi.





Japonya meteoroloji ajansı, bu görülmemiş olaya, kuzeyden gelen bir soğuk hava dalgasının neden olduğunu belirtti.





Ajans, sabaha karşı ince ince kar yağmaya başladığı ve Japonya'nın kuzeyi ve doğusundaki birçok bölgede karayolu trafiğinin, hızlı tren yolculuğunun aksadığı ve yolların kapandığını duyurdu.





Ajans, karın, başkenti ve çiçek açmış kiraz ağaçlarını bir süre kapladığını, ama güneşin doğmasıyla eridiğini kaydetti.





Meteoroloji ajansına göre, 1969'da yine bir 17 Nisan günü kar yağmıştı.





Kötü hava koşullarına rağmen, Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama'nın, her yıl düzenlenen, kiraz ağaçlarının çiçek açmasının kutlandığı, 10 bin davetlinin bulunduğu törene katıldığı bildirildi.