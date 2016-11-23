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BBC Türkçe

Tokyo 2020 uzaydan havai fişek gösterisiyle açılacak

Japonya'nın, Tokyo'da yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni için hedefleri gökyüzünün bile ötesinde... Japon uzmanlar uzaydan yapılacak ve meteor yağmuru görüntüsü oluşturacak bir gösteri üzerinde çalışıyor.

23 Kasım 2016 23:03

Japonya'nın, Tokyo'da yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni için hedefleri gökyüzünün bile ötesinde...

Japon bilim insanları uzaydan yapılacak ve meteor yağmuru görüntüsü oluşturacak bir gösteri üzerinde çalışıyor.

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