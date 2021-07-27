Tokyo 2020 | Türkiye'nin B Grubu'nda kalan maçları ve puan durumu

Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden devirerek başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

Tokyo Olimpiyatları B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, 3-1'lik İtalya üstünlüğüyle noktalandı.

İlk sette Egonu'nun etkili oyununu durduramayan Milliler, 25-22 ile üstünlüğü rakibine verdi.

Başa baş geçen ikinci sette müthiş bir mücadele sergileyen Filenin Sultanları, seti 25-23 önde tamamladı ve maçta durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette yine Egonu önderliğinde etkili bir oyun ortaya koyan İtalya, 25-20 ile yeniden avantajı kaptı.

Dördüncü sette rakibini yavaşlatmayı başaramayan Milliler, seti 25-15, maçı da 3-1 mağlup tamamladı.

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