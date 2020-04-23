Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi: Olimpiyatların bir daha ertelenmesi mümkün değil

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın daha fazla ertelenemeyeceğini söyledi.

Komite Başkanı Yoshiro Mori perşembe günü yaptığı açıklamada, 21 Temmuz 2021'de yapılması kararlaştırılan Tokyo Olimpiyatları'nın bir daha ertelenme şansı olmadığını belirtti.

Euronews'in Kyodo haber ajansından aktardığına göre Mori, "Sporcuları ve oyun yönetiminin yaşayacağı sorunlar düşünüldüğünde iki yıl ertelenmesi teknik olarak zorluk yaratır" dedi.

Mori daha önce Japonya Başbakanı Şinzo Abe'den olimpiyatların iki yıl ertelenmesi üzerinde düşünülmesini istediğini ancak başbakanın bir yıllık sürede karar kıldığını söyledi.

Japon organizatörler ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi, sporcular ve sporcu birliklerinin yoğun baskısı sonucu mart ayında, 2020'de planlanan olimpiyatları bir yıl sonra düzenleme kararı almıştı. Hafta başlarında Japonya'dan bir uzman, ülkenin Koronavirüs'e karşı verdiği yanıtı eleştirerek olimpiyatların 2021'de düzenlenmesi konusunda umutsuz olduğunu söylemişti.