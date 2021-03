Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları basketbol kuraları çekildi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020 Olimpik Basketbol Turnuvaları’nın hem kadınlar hem de erkekler için kura çekimi, İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleşti.

Türkiye A Erkek Milli Takımı, Kanada'daki ön elemeleri geçmesi halinde Tokyo Olimpiyatları'nda İran, Fransa ve ABD'yle aynı grupta mücadele edecek.

Türkiye A Erkek Milli Takımı, Kanada'da düzenlenecek elemeleri geçmesi halinde Tokyo 2020'de A Grubu'nda İran, Fransa ve ABD ile mücadele edecek.

Kanada'daki elemelerde yer alacak 12 Dev Adam, B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la mücadele edecek. Milliler, grubu birinci veya ikinci sırada tamamladığı takdirde A Grubu'nun ilk ikisiyle çapraz eşleşecek.

A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada, Çin ve Yunanistan bulunuyor.

Olimpiyatlardaki eşleşmeler ise şu şekilde:

A Grubu: İran, Fransa, ABD, Kanada'daki elemelerden gelecek takım

B Grubu: Avustralya, Hırvatistan'daki elemelerden gelecek takım, Sırbistan'daki elemelerden gelecek takım, Nijerya

C Grubu: Arjantin, Japonya, İspanya, Litvanya'daki elemelerden gelecek takım

Tokyo 2020’de Erkekler Olimpik Basketbol Turnuvası 25 Temmuz – 7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Kadınlar Olimpik Basketbol Turnuvası

A Grubu: Kore, Sırbistan, Kanada, İspanya

B Grubu: Nijerya, Japonya, Fransa, Amerika

C Grubu: Avustralya, Porto Riko, Çin, Belçika Tokyo 2020 Kadınlar Olimpik Basketbol Turnuvası’nın tüm programına ulaşmak için tıklayınız. Grup aşaması maçlarının saatleri ileri bir tarihte duyurulacak.

Tokyo 2020’de Kadınlar Olimpik Basketbol Turnuvası 26 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Her iki turnuvada da Tokyo için yeni bir mücadele sistemi uygulamaya kondu. Grup aşaması, her biri dört takımdan oluşan üç gruptan oluşacak. Her grupta birinci ve ikinci sırada yer alan takımlar ile grup aşamasında üçüncü sırayı alan en iyi iki takım final aşamasına hak kazanacak.

Turnuva formatındaki bu değişiklikler, grup aşamasında oynanacak her maça ek ilgi getirmek ve oyuncu iş yükünü azaltmak amacıyla yapıldı. Olimpiyat Oyunları’nda altın madalyayı kazanmak için, geçmiş Olimpiyat turnuvalarında olduğu gibi, bir takım 8 maç yerine 6 maç oynayacak. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis konuyla ilgili olarak şu şekilde konuştu:

“Dünyanın en iyi basketbolcularını önümüzdeki Temmuz ayında Japonya'nın başkentinde izlemeyi dört gözle bekliyoruz. FIBA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Tokyo Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Organizasyon Komitesi (TOCOG) ile yakın ortaklık içinde hazırlanılan Olimpik Basketbol Turnuvaları’nın sorunsuz bir şekilde sunulacağından emin. Geçtiğimiz Ekim ve Kasım ayında FIBA ve bölge ofisleri en az 114 erkek ve kadın milli takımının uluslararası seyahat etmesini ve bio-güvenli merkezlerde güvenle maç oynamasını başardı ve bu süreçte yaklaşık 12 bin PCR testi gerçekleştirildi.”