Tokyo 2020 | Hasar alan kanosunu prezervatifle onarıp altın madalya kazandı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar kano slalom dalında altın madalya kazanan Avustralyalı sporcu Jessica Fox'un, final mücadelesi öncesinde hasar alan kanosunu prezervatifle onardığı ortaya çıktı.

Spor Arena Dış Haber - Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar kanoı slalom dalında Avustralyalı sporcu Jessica Fox altın madalya kazandı. Final mücadelesi, öncesinde kanosu hasar alan Jessica Fox, altın madalya sonrasında yaptığı paylaşımda kanosunu prezervatifle onardığını takipçiyle paylaştı.

Konuyla ilgili konuşan Fox, "Son yarış öncesinde kanom hasar görmüştü ve onarmaya vaktimiz yoktu. O an için en uygun çözüm prezervatif oldu çünkü çok esnek ve güçlü. Kanonun ucuna taktık ve bütünlüğü hiç bozmadı. Bu sayede kanomu onardım ve altın madalya kazandım" dedi.

Jessica Fox'un paylaşımında kanonun uç bölgesine karbon karışımı hafif akışkan bir maddenin sürüldüğü, ardından üzerine prezervatif takıldığı görülüyor.