Tokyo 2020'de madalya kazanan sporcuya ömür boyu ücretsiz pizza

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda halter branşında gümüş madalya kazanan ve daha sonra yaptığı açıklamada pizza yemek istediğini söyleyen Hintli sporcu Chanu Mirabai, büyük bir sürprizle karşılaştı.

Dünyanın en büyük pizza zincirlerinden birinin Hindistan kolu, Mirabai'ye ömür boyu ücretsiz pizza vereceklerini duyurdu.

Mirabai iki gün önce kadınlar 49 kiloda 202 kilo kaldırarak ikinci sırayı alarak ülkesinin Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyasını getirdi.

Bunun ardından sporcu, Hindistan merkezli NDTV'yle bir röportaj yaptı. Mirabai'ye çalışmaları boyunca sıkı diyet programı uyguladığı hatırlatılırken, yarışma bittiğine göre ne yemek istediği soruldu. Mirabai, "Önce pizza yiyeceğim. Uzun zamandır pizza yemiyordum. Bugün epey yiyeceğim" dedi.

Pizza zinciri ise resmi Twitter hesabından röportajı paylaşıp şunu yazdı:

"Chanu Mirabai, madalyayı ülkemize getirdiğin için tebrikler. Bir milyardan fazla Hintlinin hayallerini gerçeğe dönüştürdün. Sana ömür boyu ücretsiz pizza vereceğimiz için çok mutluyuz. Tekrar tebrikler."

Şirket ayrıca Mirabai'nin Hindistan'daki ailesinin evine de pizza götürdü.

Öte yandan Hindistan medyası, Mirabai'nin altın kazanma şansının devam ettiğini yazdı. News18'in haberine göre yetkililer, kadınlar 49 kiloda altın madalya kazanan Çinli Hou Zhizhi'nin doping testi için Tokyo'da kalmasını talep etti. Zhizhi testi geçemezse altın madalya Mirabai'ye verilebilir. (Independent Türkçe)