T24 LogoT24 Logo
Spor

Tokyo 2020| Boksta Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi

04 Ağustos 2021 08:49

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.

Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.

Busenaz Sürmeneli'nin altın madalya mücadelesindeki rakibi Çinli Hong Gu oldu. Hong Gu'nun iki Asya şampiyonluğu, iki de dünya ikinciliği bulunuyor.

Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

 

Busenaz Sürmenelibokstokyo 2020finalaltın madalya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24