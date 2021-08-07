Tokyo 2020, 15,4 milyar dolar ile en maliyetli Olimpiyat Oyunları oldu

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15,4 milyar dolar maliyetiyle, şu ana kadar düzenlenen oyunların içinde maliyeti en fazla olanı olarak tarihe geçti.

Euronews'in haberine göre; Oxford Üniversitesi'nin 1960'dan bu yana düzenlenen oyunlar için yaptığı araştırma, ilk baştaki maliyetle sonra ortaya çıkan fatura arasında ortalama yüzde 172 oranında fazlalık olduğunu ortaya koyuyor. Tokyo için bu oranın ise yüzde 111 ila 244 arasındaki bir harcama aralığında olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmaya göre, ne Olimpiyat Komitesi ne de ev sahibi şehirler, oyunların maliyetini yakından takip etmekle ilgilenmiyor. Çünkü masrafların takibinin yapılması hem komite hem de ev sahibi şehirler için giderek daha fazla utanç kaynağı haline dönüşebiliyor.

Altyapı masrafları maliyete dahil edilmiyor

İngiltere'de spor ekonomisi konusunda uzman Holy Cross Koleji'nde öğretim görevlisi Victor Matheson, genelde ev sahibi şehirlerin kent için harcanan yol, havaalanı, demiryolu gibi yaptıkları altyapı harcamalarını maliyetlerin içine kattıklarını belirterek, kendi yaptıkları hesapların ise ayrı tutulduğunu bildirdi.

Victor Matheson, "1964 Tokyo Oyunları, belki de hem en ucuz hem de en pahalı spor organizasyonuydu, burada neyin nasıl hesaplandığı ve harcama kalemlerinin içine neyin konulduğu önemli. 2008 Pekin Oyunları'nda 40 milyar dolar, Soçi Kış Oyunları'nda 51 milyar dolar harcandığını söylendi. Ancak bu iki oyunlarda da dev altyapı projeleri için yapılan masraflar, genel harcamanın içine dahil edildi. Biz ise bunu yapmıyoruz" ifadesini kullandı.

Oyunların gecikmesi de maliyeti artırdı

Uzmanlara göre, Covid-19 salgını yüzünden oyunların ertelenmesi 2,8 dolar milyar ilave bir yük getirirken, oyunlara izleyici alınmaması yolunda alınan karar 800 milyon dolarlık bir gelirin kaybolmasına yol açtı.

Tokyo'da yerel yönetim en az 3,3 milyar dolarlık reklam anlaşmalarından gelir sağlarken, seyircilerin müsabakalara alınmaması sponsor şirketlerin itirazlarının da ciddi bir şekilde yükselmesine yol açtı.

Oyunların en büyük 15 sponsorundan birisi olan Toyota ise halkın pandemi sırasında oyunların düzenlenmesine yönelik tepkisi yüzünden yine oyunlarla bağlantılı reklamlarını televizyonlardan çekme yoluna gitti.

Televizyon telif haklarından 3 ila 4 milyar dolar arasında gelir elde eden Olimpiyat Komitesi ise bu alanda en fazla kazançlı çıkan kurul olarak ilk sırada yer aldı.