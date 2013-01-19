Ateş kardeşler 17 gün arayla yaşamını yitirdi

İktisat Profesörü, yazar Toktamış Ateş, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 69 yaşında hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Ateş'in 17 gün önce, avukat olan ağabeyini de kalp krizinden yitirdiği öğrenildi.



Türk iktisat profesörü, yazar Toktamış Ateş, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün gece yaşamını yitirdi.

Ağabeyi kalp krizinden öldü

İktisat profesörü olan Toktamış Ateş'in, 17 gün önce avukat olan ağabeyi Bahattin Ertunga Ateş'i n kalp krizi geçirmesi sonrasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Öğrencilerden veda yazısı

Öğrencileri Ateş'in ardından, şu veda yazısını kaleme aldı:

"İktisat Fakültesi'nde 44 yıl öğretim üyeliği yapan, binlerce öğrenci ve çok sayıda öğretim üyesi yetiştiren, eserleri ve yaşayışı ile bir nesle öncülük eden sevgili hocamız Toktamış Ateş vefat etmiştir. Toktamış Ateş hocamız yaptığı büyük hizmetlerle İÜ ile bütünleşmiş ve biz öğrencilerini sadece eğitim hayatları boyunca değil, yaşamlarının her aşamasında da desteklemiştir. Aydın olmanın sorumluluğunu hep taşıyan ve öğretim üyeliğinin ötesinde yaşama dair olumlu bakışını güler yüzü ile ortaya koyan hocamız 'Eğer biz düşüncemizin doğru ve duygularımızın da insana yakışır yüce duygular olduğuna inanıyorsak, o insanları, farklı duygu ve düşünceleri olan insanları kazanabiliriz ama horlamadan ve suçlamadan...' sözleriyle yarınlara dair umutlarını yıllar önce ortaya koymuştur.”

Toktamış Ateş'in ölüm nedeni organ yetmezliği olarak açıklandı.

Prof. Dr. Toktamış Ateş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı'nın yanı sıra, birçok kurumda da ders vermişti.

Cumhuriyet gazetesinde 10 yılı aşkın süre yazılar yazan Ateş, son olarak Bugün gazetesinde okuyucularıyla buluşuyordu.

Kim ne dedi?

TBMM Başkanı Çiçek, gazeteci-yazar Mehmet Ali Birand için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ateş'in medeni bir insan olduğunu ve herkesi sabırla dinlediğini aktardı:

“Toktamış Ateş'in vefatı, Türkiye için önemli bir kayıp. Sükunet içerisinde, kendi görüşlerini ortaya koyan değerli bir bilim adamı ve gazeteciydi. Eşini aradım. Bu vesileyle tekrar onu sevenlere de ailesine de başsağlığı diliyorum. İfade ettim. Ölümde eşitlik var. Başka alanlarda olmasa bile herkes ölümü tadacak. Mühim olan hoş bir sada bırakmaktır. Toktamış Ateş de arkasında hoş bir sada bırakarak, aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun.”

DSP Genel Başkanı Masum Türker, Ateş'in gerek akademik çalışmalarıyla gerekse yazdığı kitaplar ve köşe yazılarıyla tarihte iz bırakmış önemli isimlerden biri olduğunu belirtti. Ateş'in vefat haberinin kendisini derinden yaraladığını ifade eden Türker, "Ateş, gerek akademik çalışmaları gerekse yazdığı kitaplar ve köşe yazılarıyla tarihimizde iz bırakmış önemli isimlerden biri olarak hafızalarımızdaki yerini daima koruyacaktır" dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel: "Prof. Dr. Toktamış Ateş'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. 30'u aşkın kitabıyla bilim ve yazın dünyamıza çok önemli katkılar koyan, köşe yazılarıyla Türk basınına hizmet veren Toktamış Ateş'e Allah'tan rahmet, geride kalan ailesi, yakınları, basın ve akademik camiamıza başsağlığı dilerim."

Bir dönem televizyonda birlikte program yaptığı ve aynı zamanda öğrencisi olan gazeteci Abdurrahman Dilipak: "O benim hocamdı. Barış için birlikte yürüdük. Farklılıklarımız olmasına rağmen barış için ortak bir yol bulmalıyız mesajı vermeye çalıştık. Önce öğretim üyemdi sonra iş arkadaşım da oldu. Barış için mücadele ettik ve o üzerine düşeni yaptı. Sorumlu bir aydın ve yurtseverdi. Ancak sırası gelen gidiyor."

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Ateş'in hoşgörüyü ön plana çıkaran bakış açısı ve pozitif yaklaşımlarıyla herkese örnek olduğunu söyledi. Ateş'in, bilim insanı kimliğiyle İÜ çatısı altında bir çok önemli araştırmaya imza attığını, çok sayıda öğrenci ve akademisyen yetiştirdiğini aktaran Söylet, "Toktamış Ateş, hoşgörüyü ön plana çıkaran bakış açısı ve pozitif yaklaşımlarıyla herkese örnek oldu” ifadelerine yer verdi.

DSP Genel Başkanı Masum Türker, Ateş'in gerek akademik çalışmalarıyla gerekse yazdığı kitaplar ve köşe yazılarıyla tarihte iz bırakmış önemli isimlerden biri olduğunu belirtti. Ateş'in vefat haberinin kendisini derinden yaraladığını ifade eden Türker, "Ateş, gerek akademik çalışmaları gerekse yazdığı kitaplar ve köşe yazılarıyla tarihimizde iz bırakmış önemli isimlerden biri olarak hafızalarımızdaki yerini daima koruyacaktır" dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel: "Prof. Dr. Toktamış Ateş'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. 30'u aşkın kitabıyla bilim ve yazın dünyamıza çok önemli katkılar koyan, köşe yazılarıyla Türk basınına hizmet veren Toktamış Ateş'e Allah'tan rahmet, geride kalan ailesi, yakınları, basın ve akademik camiamıza başsağlığı dilerim.

Bir dönem televizyonda birlikte program yaptığı ve aynı zamanda öğrencisi olan gazeteci Abdurrahman Dilipak: "O benim hocamdı. Barış için birlikte yürüdük. Farklılıklarımız olmasına rağmen barış için ortak bir yol bulmalıyız mesajı vermeye çalıştık. Önce öğretim üyemdi sonra iş arkadaşım da oldu. Barış için mücadele ettik ve o üzerine düşeni yaptı. Sorumlu bir aydın ve yurtseverdi. Ancak sırası gelen gidiyor."

Pazartesi defnedilecek

Ateş'in cenazesi, 21 Ocak Pazartesi günü toprağa verilecek. Ateş için ilk tören, 21 Ocak Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda saat 10.00'da yapılacak. Buradaki törenin ardından Ateş'in cenazesi, Fatih Camisi'ne getirilecek.

Toktamış Ateş kimdir?

Türk müsteşrik Ahmet Ateş'in oğlu olan Toktamış Ateş, 1944 yılında doğmuştur.[1] Orta ögrenimini Sankt Georg Lisesi Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise Vefa Lisesi'nde yaptı. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi'nin İktisat Bölümü'nü bitirdikten sonra bu bölümün Siyasal Bilimler Kürsüsü'ne asistan olarak atandı.1969'da "Kurtuluş Dönemi Osmanlı Toplumunun Siyasal Yapısı" başlıklı çalışmasıyla Doktora, 1974'de "Demokrasi Teorisi" başlıklı çalışmasıyla doçent, 1982'de de profesör oldu.

İstanbul Üniversitesi'nin yanı sıra, değişik kurumlarda ders verdi. Yine ders vermek için, çeşitli dönemlerde ABD (Iowa) ile Almanya'da (Berlin - Münih) bulundu. Günümüzde, İstanbul Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü başkanlığının yanı sıra, kurucuları arasında yeraldığı Bilgi Üniversitesi'nde Yönetim Kurulu üyesidir. Yayınladığı kitap sayısı 30'u geçen Ateş, 10 yılı aşkın bir süre boyunca Cumhuriyet gazetesinde yazmıştır. Şu anda Bugün gazetesinin yazarları arasındadır. Ayrıca Zirve Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. (Vikipedi)